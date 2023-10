Il Milan deve giocare con il terzo portiere! Cos’è successo a Maignan e Sportiello? Chi li sostituisce

Domenica sera alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro andrà in scena un attesissimo Milan-Juventus. Una delle grandi classiche del calcio italiano impreziosirà la nona giornata della Serie A 2023-2024. C’è un solo un piccolo, o grande, problema. I due allenatori sono alla conta dei nomi perchè le assenze non mancheranno.

Se, come già si sapeva, i rossoneri avrebbero dovuto fare a meno del lungodegente Bennacer e degli squalificati Theo Hernandez e Maignan, nelle ultime ore si sono aggiunte anche le assenze di Chukwueze e, soprattutto, quella di Sportiello. Se, da un lato, il mister Stefano Pioli ha recuperato Krunic (almeno per la panchina), dall’altro ha un notevole problema in porta.

Con “Magic Mike” Maignan fermato per il cartellino rosso di Genoa-Milan e Sportiello out per un problema muscolare, i padroni di casa dovranno schierare il terzo portiere contro la Juventus. Chi sarà quindi, l’estremo difensore rossonero in occasione del posticipo di domenica sera? Curiosità delle curiosità, sarà proprio un ex bianconero, ovvero Antonio Mirante.

Classe 1983, nativo di Castellammare di Stabia, il portiere del Milan è uscito dalle giovanili della Vecchia Signora, con la quale ha disputato anche 7 partite nel 2006-2007 (in Serie B), mentre ora milita nella formazione rossonera a partire dal 2021, avendo disputato però un solo incontro. La sua unica apparizione con la squadra di Pioli è arrivata in occasione dell’ultima giornata dello scorso campionato, entrando in campo per un minuto al posto di Maignan. Per ritrovare la sua ultima apparizione dal primo minuto, invece, occorre tornare ai tempi della Roma, il 18 aprile 2021 contro il Torino.

Foto: LaPresse