Giro d’Italia 2024, presentate le prime quattro tappe: si parte da Venaria Reale

Signore e signori, iniziano a svelarsi le carte. L’edizione 2024 del Giro d’Italia partirà da Venaria Reale sabato 4 maggio. Un via dal Piemonte, la cui ufficialità è arrivata quest’oggi nella presentazione delle prime quattro tappe del Giro dell’anno prossimo. Una cerimonia che ha avuto luogo al Grattacielo Piemonte a Torino, sede della Regione e in cui si sono compresi i primi particolari del Giro.

La prima frazione sarà subito interessante perché si giungerà a Torino dopo 136 km e i corridori dovranno affrontare alcuni GPM: il primo sarà a Barzano di San Pietro, il secondo al Colle Superga, un modo per commemorare i 75 anni della tragedia del Grande Torino, e l’epilogo sarà su un circuito in cui va considerata anche l’erta del Colle Maddalena.

La seconda frazione, la San Francesco al Campo-Oropa di 150 km, chiamerà in causa gli uomini di classifica visto che ci sarà un arrivo in salita dopo i GPM di Oasi Zegna e Nelva. Nel day-3 si potrà un po’ tirare il fiato nella Novara-Fossano di 165 km per una tappa in cui i velocisti dovrebbero giocarsi il successo parziale, ma attenzione anche a eventuali fughe che potrebbero scompaginare le carte.

Nel quarto giorno della Corsa Rosa, il gruppo partirà da Acqui Terme, in direzione Liguria, il cui arrivo è ancora da ufficializzare, ma si pensa possa essere Andora. Il resto del percorso del Giro 2024 sarà svelato il 13 ottobre.

Foto: LaPresse