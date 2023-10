Giro di Lombardia 2023 oggi: orario, tv, percorso, altimetria, streaming. Pogacar vs Roglic vs Evenepoel, che spettacolo!

Siamo ai saluti per la stagione 2023 di ciclismo, ma ci sono gli ultimi appuntamenti, con ancora una Classica Monumento da percorrere. Oggi spazio al Lombardia, giunto alla sua edizione numero 117. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO IL LOMBARDIA 2023

238 chilometri con partenza da Como ed arrivo in quel di Bergamo. La prima ascesa, dopo una trentina di chilometri, è quella storica della Madonna del Ghisallo: 8,8 chilometri al 3,9%. Un solo assaggio per ciò che avverrà in seguito. Circa 90 chilometri percorsi ed ecco la Roncola: 9,4 chilometri con una pendenza media del 6,6% e una punta al 17%. Primo tratto già decisivo, ma si entra nel vivo: in rapida successione Berbenno (6,8 km al 4,6%), Passo della Crocetta (11 km al 6,2%) e Zambla Alta (2 km al 7%). Non è ancora finita: lunga discesa e dopo 200 km ecco il Passo di Ganda, di 9,2 chilometri al 7,3% di pendenza media e punte oltre il 15%. Discesa insidiosa e si entra a Bergamo, prima il solito passaggio sulla Bergamo Alta con lo strappo di Colle Aperto (1300 metri al 7%), poi picchiata verso il centro.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Una sfida a tre che infiammerà questa corsa che si preannuncia spettacolare. Prima di tutto c’è il derby sloveno: il due volte campione uscente Tadej Pogacar (UAE Emirates) va a caccia della tripletta ma dovrà stare attento ad un Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che appare scatenato all’ultima uscita con la squadra neerlandese. Oltre a loro ecco il campione belga Remco Evenepoel: il fenomeno della Soudal-QuickStep non ha più corso dalla Vuelta, non si conosce il suo stato di forma ma già la sua presenza fa paura. Altri nomi da seguire quelli di Enric Mas (Movistar), Mikel Landa (Bahrain-Victorious) e Simon Yates (Jayco AlUla). In casa azzurra probabile una corsa senza protagonisti: ci proveranno Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), il campione italiano Simone Velasco (Astana Qazaqstan) ed Andrea Bagioli (Soudal-QuickStep) a farsi vedere.

IL LOMBARDIA 2023, IL PROGRAMMA

7 ottobre 2023 – Il Lombardia

Orario di partenza: 10.35

Orario di arrivo: 16.40-17.25 circa

IL LOMBARDIA 2023, DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle 10.15 alle 11.55, poi dalle 13.00 alle 14.00, Rai Due dalle 14.00. Eurosport 2 dalle 10.15

Diretta streaming: Rai Play dalle 10.15, Eurosport.it, NOW, SkyGo, DAZN, Discovery+ dalle 10.15

Diretta testuale: OA Sport dalle 10.00