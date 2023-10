Gigi Donnarumma confermato portiere titolare dell’Italia? I dubbi dopo gli ultimi errori e le possibili alternative

L’Italia di Luciano Spalletti sabato 14 ottobre a partire dalle ore 20.45 all’interno del San Nicola di Bari, scenderà nuovamente in campo dopo gli impegni di settembre contro Macedonia del Nord e Ucraina. Gli azzurri dovranno infatti affrontare Malta in quella che sarà la partita valida per le qualificazioni agli Europei del 2024. La Nazionale maltese si trova all’ultimo posto del Gruppo C a quota zero punti ma di certo l’Italia, attualmente seconda a quota 7 ma con una partita in meno rispetto alle altre Selezioni, non dovrà sottovalutare l’impegno.

Lasciarsi sfuggire punti durante il percorso, specialmente in questa fase, potrebbe risultare letale in termini di accesso diretto al torneo continentale che si disputerà il prossimo anno in Germania. Servirà la migliore Italia insomma e, in questi giorni, Luciano Spalletti sta lavorando con il proprio gruppo. Non si può non parlare, in vista del primo match contro Malta (non dimenticando che tre giorni più tardi ci sarà l’Inghilterra), di Gigio Donnarumma.

Il portiere azzurro nell’ultimo periodo in Nazionale, ma anche tra le file del suo club, il PSG, è stato al centro di diverse discussioni per uno stato di forma non esattamente eccezionale: tanti errori, discontinuità e anche possibili staffette con altri estremi difensori. Anche con la maglia del proprio Paese l’ex portiere del Milan non ha brillato: ma nelle prossime partite, Donnarumma, sarà titolare?

La risposta attualmente è sì: Spalletti sembra volergli dare piena fiducia e dunque contro Malta prima e Inghilterra poi, dovrebbe essere lui il portiere titolare dell’Italia. Chiaro è, che queste partite, daranno importanti segnali: starà a Donnarumma dimostrare di essere ritornato in gran forma, proprio come durante l’Europeo del 2021: anche perché Provedel e Meret scalpitano.

Foto: LaPresse