Genoa-Reggiana, quando si gioca? A che ora Coppa Italia, programma, tv, streaming

Terminata la 10ma giornata della Serie A 2023-2024, è già tempo di pensare ai sedicesimi della Coppa Italia 2023-2024. La giornata di mercoledì della competizione nazionale si aprirà con la sfida tra Genoa e Reggiana, le quali saranno di scena a partire dalle ore 15.00.

Dopo il successo sulla Salernitana, il Genoa di Alberto Gilardino è salito a quota 11 punti in campionato. La vittoria conquistata con i campani, arrivata grazie alla rete messa a segno da Albert Gudmudsson, ha dato respiro alla situazione in classifica dei rossoblù, i quali si sono allontanati dalla zona retrocessione dopo un periodo non semplicissimo dove il Grifone aveva raccolto solamente un punto in tre partite.

La Reggiana di Alessandro Nesta sta vivendo un buon momento nella sua stagione in Serie B: gli emiliani vengono da tre risultati utili consecutivi, tra cui l’ultimo nello scontro diretto per la salvezza in trasferta con la Feralpisalò. Con questa striscia positiva, i granata, formazione neopromossa dalla Serie C, si sono riportati a metà classifica, dopo un avvio di campionato un po’ in sordina.

Il match tra Genoa e Reggiana, il cui via è programmato per le 15.00 di mercoledì 1 novembre allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà visibile in tv su Italia 1, in streaming su Mediaset Infinity.

CALENDARIO GENOA-REGGIANA COPPA ITALIA 2023-2024

Mercoledì 1 novembre

Ore 15.00 Genoa-Reggiana – Diretta tv su Italia 1, Diretta streaming su Mediaset Infinity

PROGRAMMA GENOA-REGGIANA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Italia 1.

Diretta streaming: Mediaset Infinity.

Foto: Lapresse