Fiorentina-Cukaricki, Conference League: squalificati, infortunati, diffidati. Chi non può giocare questa sera

L’Europa per dimenticare il campionato. La Fiorentina si rimbocca le maniche in vista del suo terzo impegno valevole per la fase a gironi della Conference League 2023-2024 per mettersi alle spalle il brutto ko interno di lunedì nel derby contro l’Empoli. La formazione allenata da mister Vincenzo Italiano ospiterà questa sera alle ore 21.00 allo stadio Franchi il Cukaricki.

Obiettivo prima vittoria in questa edizione della terza competizione continentale per club (nelle prime due uscite altrettanti pareggi per 2-2) ma sfida assolutamente da non sottovalutare per Bonaventura e compagni. Cosa dovremo aspettarci dai due tecnici?

I padroni di casa dovrebbero confermare il classico 4-2-3-1 con un po’ di turn-over. In porta Christensen, quindi difesa con Kayode, Milenkovic, Ranieri e Parisi, a centrocampo Arthur Melo e Duncan, quindi Nico Gonzalez, Barak e Sottil alle spalle di Beltran. Per quanto riguarda i serbi, mister Matic opterà per il 4-2-3-1 con il portiere Belic, quindi Rogan, Vranjes, Subotic e Tosic, a centrocampo Docic e Sissoko, quindi Ivanovic, Miladinovic e Adzic, alle spalle di Adetunji.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3) – Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Barak, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Sottil. All. Italiano Indisponibili: Dodo (6 mesi), Castrovilli (da valutare), Mina (da valutare), Biraghi (da valutare), Bonaventura (da valutare)

CUKARICKI (4-4-2) – Belic; Stevanovic, Vranjes, Subotic, Tosic; Stankovic, Docic, Sissoko, Ivanovic; Adetunji, Adzic. All. Matic

Foto: LaPresse