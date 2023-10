Feyenoord-Lazio, Champions League: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

Dopo il match con il Sassuolo, la Lazio deve immediatamente pensare alla campagna europea. C’è la terza giornata di Champions League a cui dare conto, e la squadra di Maurizio Sarri dovrà volare fino in Olanda, al De Kuip di Rotterdam, per affrontare il Feyenoord.

Girone E parecchio equilibrato al momento. Grazie al successo sul Celtic, i biancocelesti sono appaiati all‘Atletico Madrid in testa con quattro punti, una lunghezza di vantaggio proprio sugli olandesi che, dopo la vittoria sugli scozzesi sono incappati in una sconfitta al cospetto dei Colchoneros di Diego Simeone.

Si rinnova la sfida tra le due squadre, che si affrontarono anche nel girone di Europa League dello scorso anno. Il match di andata a Roma si chiuse con un netto 4-2 in favore dei biancocelesti, a segno con Luis Alberto, Felipe Anderson e la doppietta di Vecino. Gli olandesi si rifecero però al ritorno, conquistando i tre punti grazie al gol di Gimenez ed estromettendo la squadra di Sarri dalla corsa nella seconda coppa continentale, facendola retrocedere in Conference League.

Di seguito il calendario e il programma di Feyenoord-Lazio, valida per la 3ª giornata del gruppo E di Champions League, che si giocherà mercoledì 25 ottobre alle ore 18.45. La partita sarà trasmessa da Sky Sport Uno e Sky Sport 252, in streaming su NOW, SkyGo ed Infinity+.

CALENDARIO FEYENOORD-LAZIO

Mercoledì 25 ottobre

Ore 18.45 Feyenoord-Lazio – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, diretta streaming su Infinity+, SkyGo e NowTv

