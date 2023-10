Fantacalcio, tutti i diffidati in Serie A (6-8 ottobre): chi rischia la squalifica nel weekend

Tutto è pronto per l’ottava giornata della Serie A 2023-2024 che scatterà quest’oggi per concludersi poi domenica, dando il “rompete le righe” in vista della sosta per le nazionali. Cari amici Fantallenatori, attenzione ai diffidati. Andiamo a scoprire chi sono. Una anticipazione? Sono tutti francesi…

DIFFIDATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

DIFFIDATI: Rabiot

DIFFIDATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

DIFFIDATI: Theo Hernandez

DIFFIDATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

Foto: LaPresse