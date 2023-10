Fantacalcio, tutti i diffidati in Serie A (27-30 ottobre): chi rischia la squalifica nel weekend. Occhio a Rabiot e non solo

La Serie A 2023/2024 è ufficialmente pronta a tornare in campo. La massima serie italiana quest’oggi, venerdì 27 ottobre, andrà nuovamente in scena e lo farà con il decimo turno. Ad aprire le danze in questa giornata, ci penseranno il Genoa e la Salernitana. I liguri apriranno dunque dalle 20.45 le porte del proprio impianto ai granata.

E non va dimenticato che, tra il 27 e il 30 ottobre oltre alla Serie A, ritornerà anche il fantasy game più amato dagli italiani: stiamo ovviamente parlando del Fantacalcio. E dunque entro poche ore la propria formazione andrà schierata e lo si dovrà fare nel modo migliore possibile.

Insomma non si possono perdere i nostri consigli estremamente utili per capire chi scenderà in campo e chi soprattutto, avrà una pesantissima spada di Damocle sulla testa: quella della diffida e del rischio squalifica. Ecco di seguito l’elenco completo con tutti i nomi. Ancora presente lo juventino Rabiot, mentre dovranno essere cauti Gyomber della Salernitana e Kabasele dell’Udinese. Ma la lista non termina qui: tutti i giocatori a rischio squalifica.

SERIE A: I DIFFIDATI DELLA DECIMA GIORNATA

Atalanta

Nessuno

Bologna

Nessuno

Cagliari

Nessuno

Empoli

Nessuno

Fiorentina

Nessuno

Frosinone

Nessuno

Genoa

Bani

Hellas Verona

Magnani

Inter

Nessuno

Juventus

Rabiot

Lazio

Nessuno

Lecce

Nessuno

Milan

Nessuno

Monza

Nessuno

Napoli

Nessuno

Roma

Paredes

Salernitana

Gyomber

Sassuolo

Nessuno

Torino

Nessuno

Udinese

Kabasele

Foto: LaPresse