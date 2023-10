Fantacalcio, tutti i diffidati in Serie A (21-23 ottobre): chi rischia la squalifica nel weekend. Attenzione in casa Roma e Juventus

Sta ufficialmente per ritornare in scena il massimo campionato italiano: sta per ritornare in scena la Serie A. La manifestazione, dopo lo stop che ha favorito le varie partite delle Nazionali sparse per il mondo, allieterà dunque i pomeriggi e le sere dei tanti appassionati e tifosi delle venti squadre che prendono parte al torneo. I vari campioni calcheranno i terreni di gioco sparsi per la Penisola per provare a trasmettere forti emozioni.

Tantissime le partite interessanti in quello che sarà il nono turno di Serie A. A partire dal primo match che aprirà le danze, Verona-Napoli, passando per Torino-Inter o ancora Sassuolo-Lazio e Roma-Monza. Scontro salvezza invece tra Salernitana e Cagliari; Giampiero Gasperini accoglierà invece il Genoa mentre domenica 22 ottobre ci sarà un big match che scalderà i cuori di tanti supporters. A San Siro infatti, a partire dalle 20:45, andrà in scena Milan-Juventus a chiudere la giornata ci penseranno, nel derby, Fiorentina ed Empoli.

Ma non dimentichiamoci che assieme alla massima serie, tornerà anche il fantasy game più amato dagli italiani: siamo ovviamente parlando del fantacalcio. Ecco di seguito dunque la lista dei diffidati, squadre per squadra, del nono turno di Serie A. attenzione in casa Roma e a Paredes, che in caso di ulteriore ammonizione verrà squalificato non va dimenticato Maleh dell’Empoli né tantomeno Fabio della Juventus

SERIE A: I DIFFIDATI DELLA NONA GIORNATA

Atalanta

Nessuno

Bologna

Nessuno

Cagliari

Nessuno

Empoli

Maleh

Fiorentina

Nessuno

Frosinone

Nessuno

Genoa

Nessuno

Hellas Verona

Nessuno

Inter

Nessuno

Juventus

Rabiot

Lazio

Nessuno

Lecce

Nessuno

Milan

Nessuno

Monza

Nessuno

Napoli

Nessuno

Roma

Paredes

Salernitana

Nessuno

Sassuolo

Nessuno

Torino

Nessuno

Udinese

Nessuno

Foto: LaPresse