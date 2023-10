F1, Max Verstappen: “Sono concentrato sulla vittoria, nessun festeggiamento folle dopo il Qatar”

Max Verstappen ha messo in bacheca il suo terzo titolo iridato consecutivo in F1. L’olandese della Red Bull ha posto la parola fine a una partita che, nei fatti, era già chiusa da tempo. Troppa la superiorità del connubio tra Max e la Red Bull e quanto è accaduto in Qatar è stata la logica conseguenza di quanto già notato in stagione.

Il Circus della F1 quindi torna in scena ad Austin, in Texas, per il quintultimo appuntamento in cui la scuderia di Milton Keynes ha previsto una nuova livrea sulle due RB19 per festeggiare il ritorno negli USA, un po’ come era già accaduto a Miami.

A proposito di festa, Verstappen non si è lasciato andare alla pazza gioia dopo la conquista dell’iride, desideroso di chiudere al meglio un’annata dominata: “Nessun festeggiamento folle, ma è stato bello tornare a casa. Se sono favorito qui? Stando all’andamento della stagione sì, se dovessi vincere sarà il 50esimo successo e non l’avrei mai pensato. Ma occorre concentrarsi sul week end e non sul numero“, ha dichiarato l’olandese in conferenza stampa.

Una vittoria, quindi, che avrebbe un valore simbolico e descriverebbe in maniera ancora più evidente un’era della F1 caratterizzata dall’asso dei Paesi Bassi.

Foto: LaPresse