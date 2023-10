F1, Frederic Vasseur: “L’obiettivo è incamerare punti nella lotta per il 2° posto dei costruttori”

Dopo il weekend di Suzuka (Giappone), il Circus della F1 è a Lusail (Qatar) per la disputa del fine-settimana del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito in questione la Ferrari cercherà di incamerare più punti possibile nella lotta per il secondo posto del titolo del campionato costruttori. Come è noto, l’iride è stato già conquistato dalla Red Bull in questo caso specifico ed è altamente probabile che lo stesso accada anche per la classifica piloti.

Max Verstappen, infatti, ha la possibilità di far calare il sipario. Un round nel quale vi sarà il ritorno della Sprint Race che quindi andrà a mutare l’organizzazione della tre-giorni: un solo turno di prove libere, due qualifiche, la Sprint e il GP domenicale. Sarà necessario non commettere errori e massimizzare il proprio pacchetto.

Ne è ben consapevole il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur: “Sulla carta la pista di Lusail promette di essere un’altra verifica severa per la SF-23. Da Zandvoort in poi abbiamo imparato molto su come gestire il pacchetto a nostra disposizione e anche in Qatar faremo il massimo per mettere Charles e Carlos in condizione di lottare nel serratissimo gruppo che a ogni gara combatte sul filo dei millesimi alle spalle di chi comanda il campionato“, ha dichiarato l’ingegnere francese (fonte: sito ufficiale della Ferrari).

“Andiamo in Qatar per la prima volta dall’introduzione della nuova generazione di monoposto a effetto suolo, e avremo una sola sessione di libere dato il ritorno del formato Sprint, per cui il lavoro di preparazione svolto a casa e al simulatore sarà ancora più importante: contiamo di arrivarci preparati al meglio. L’obiettivo sarà anche in questa occasione portare a casa un buon bottino di punti che ci permetta di continuare a lottare per il secondo posto nella classifica Costruttori“, la chiusura di Vasseur.

Foto: LaPresse