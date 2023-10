F1, Charles Leclerc: “Non mi aspettavo una Mercedes così forte, abbiamo perso tanto con le medie”

Charles Leclerc chiude in quinta piazza il Gran Premio del Qatar. Una gara costante per il monegasco che ha fatto il massimo con la sua SF-23 in una giornata che non ha visto tra i partenti il suo compagno di scuderia Carlos Sainz per un guasto. Tanta sofferenza nel finale per la gestione delle gomme, ma comunque una gara tutto sommato positiva.

Questa l’analisi della sua prova ai microfoni di Sky Sport F1: “Abbiamo fatto un po’ più fatica del previsto, soprattutto in gara nel secondo stint con le medie. Le medie avevano fatto due giri push in FP1, quindi abbiamo perso tanto”.

Sul passo della Mercedes: “Non ci aspettavamo che la Mercedes andasse così forte, mentre ci aspettavamo delle McLaren così veloci. Mercedes aveva un passo molto migliore di noi, abbiamo parlato poco alla radio, non so come abbia fatto a passarci, ma evidentemente Russell ne aveva molto di più. Non mi aspettavo neanche una Aston Martin con il nostro stesso passo“.

Foto: Lapresse