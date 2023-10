F1, Charles Leclerc: “In Qatar puntiamo a dare continuità ai nostri ultimi risultati”

Chiudere nel migliore dei modi una stagione deludente. L’obiettivo della Ferrari è molto chiaro. La SF-23 si è rivelata una macchina non all’altezza del compito iridato, al cospetto di una Red Bull straordinaria, specie per quanto messo in mostra dal suo principale alfiere, Max Verstappen. La scuderia di Milton Keynes, dopo aver messo in cassaforte il sesto titolo costruttori della propria storia in F1, è pronta per festeggiare il titolo dell’olandese, vicinissimo alla conquista del terzo iride consecutivo.

La Rossa si augura di essere la “prima degli umani”. Gli ultimi riscontri a Monza, Singapore e a Suzuka hanno mostrato buone cose, anche se in terra nipponica l’arrivo di una McLaren in grande spolvero può creare qualche grattacapo agli uomini di Maranello. La sfida del prossimo weekend sarà in Qatar e la conformazione del tracciato potrebbe risultare un po’ indigesta alla vettura.

Si cercherà di estrarre il 100% del potenziale e per il monegasco Charles Leclerc non sarà semplice: “Negli ultimi GP siamo stati abbastanza veloci su piste diverse, con la Red Bull che è stata più o meno superiore rispetto a tutti. Il nostro target è quello di stare davanti ai nostri competitors per il secondo posto dei costruttori, vedremo se a Lusail sapremo essere in quella posizione“.

Sarà comunque un fine-settimana diverso dagli altri, visto il ritorno della Sprint Race, che andrà un po’ a sconvolgere la tre giorni. I team dovranno essere rapidi nel trovare la messa a punto ideale, visti le due sessioni di qualifiche, la Sprint e il GP domenicale.

Foto: LaPresse