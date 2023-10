F1, Charles Leclerc conferma il suo futuro in Ferrari a una condizione

Quale futuro per Charles Leclerc? Il monegasco a più riprese ha confermato la propria intenzione di continuare a essere in Ferrari. L’obiettivo è molto chiaro: riportare il titolo mondiale di F1 a Maranello. Un target finora non centrato da team italiano e da Charles dal momento che Mercedes prima e Red Bull poi si sono rivelate superiori nel progetto della vettura.

Nel 2023 si è assistito al dominio dell’olandese Max Verstappen, con la squadra anglo-austriaca che ha già archiviato la pratica del campionato costruttori. Per il neerlandese sarà solo questione di tempo e quindi tutto è nell’ottica dell’anno venturo quando il Cavallino Rampante si augura di essere competitivo e di raggiungere il traguardo prefissato.

Se lo augura anche Leclerc, che nell’intervista concessa a The-Race.com, ha dato indicazioni a riguardo. “La mia permanenza in Ferrari è legata al progetto. Quando non crederò più a ciò, allora sarà il momento in cui dover cambiare e accettare una nuova sfida. Ma non è questo il caso ora come ora perché credo in quanto pianificato dalla scuderia, soprattutto dopo l’arrivo di Vasseur“.

A questo proposito il monegasco ha aggiunto sul Team Principal: “E’ molto bravo a motivarti e sa calmarti al momento giusto. E’ sempre stato molto diretto con me ed è una qualità che apprezzo. Non ci sono persone così oneste ed è anche per questo che ho un bel rapporto con lui“.

Foto: LaPresse