Dorian Godon vince il Giro del Veneto: “A tutta per 50 secondi, amo questi sprint. Squadra perfetta”

Dorian Godon ha vinto il Giro del Veneto 2023, 86ma edizione della classica del calendario italiano che si è snodata lungo 170 km tra Tombolo e Vicenza con la scalata del Monte Berico da affrontare per cinque volte. Il francese è riuscito a primeggiare al termine di una lunghissima volata in salita, dove ha avuto uno spunto migliore rispetto all’intera concorrenza. L’alfiere della AG2R Citroen, che quest’anno aveva già vinto la Freccia del Brabante e che succede nell’albo d’oro a Matteo Trentin, si è lasciato alle spalle il norvegese Tobias Johannessen (Uno-X) e il belga Florian Vermeersch (Lotto Dstny).

Dorian Godon ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della gara: “Ho avuto un ottimo lancio da parte della squadra, è stato perfetto. Le altre squadre hanno lavorato per controllare la fuga, noi avevamo un uomo davanti ed è stato perfetto per noi. A due giri dalla fine mi sentivo bene, ho parlato con Cosnefroy. Quel finale mi piace perché era un arrivo allo sprint in cui sei a tutta per 50 secondi“.

Il transalpino ha poi proseguito: “Questo lavoro lo faccio molto in allenamento, ho avuto un lungo periodo in cui non sono stato bene di salute, ma ora questa vittoria cambia tutta la prospettiva. Vogliamo vincere anche la Veneto Classic domenica e chiudere bene la stagione, ci proveremo: è più difficile per me ma magari è ideale per i miie compagni”.

Foto: Lapresse