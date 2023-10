Domenico Pozzovivo inesauribile: “Voglio continuare a correre: non ho proposte, ma sto cercando”

Domenico Pozzovivo si è presentato ai nastri di partenza della Veneto Classic per prendere parte alla sua ultima gara stagionale. Il corridore lucano ha dovuto fare i conti con un po’ di problemi fisici nel corso di questa annata agonistica, durante la quale si è ritirato prima della decima tappa del Giro d’Italia ed è stato 14mo ai Campionati Italiani.

Il quasi 41enne (spegnerà le candeline il prossimo 30 novembre) è a fine contratto con la Israel-Premier Tech e per il momento non ha proposte per la prossima stagione.

Domenico Pozzovivo risulta dunque “disoccupato” per il 2024 e ne ha parlato ai microfono di Tina Ruggeri di InBici alla partenza della Veneto Classic: “Questa è l’ultima corsa dell’anno, per l’ultima della carriera mi do ancora qualche speranza. Sto cercando, non ho ancora proposte ma la voglia di correre è grandissima“.

Il lucano ha proseguito: “Questa stagione è stata tribolata, dove ho fatto un terzo delle gare che faccio di solito e quindi non ho potuto esprimermi per quello che volevo. Per quello ho ancora la motivazione di continuare. Se non dovessi trovare offerta, cercherò di continuare la mia vita in un’altra veste. Spazio nel ciclismo? Sì, non penso in ammiraglia“.

Foto: Lapresse