Cosa deve fare l’Italia per qualificarsi agli Europei 2024? Malta e Inghilterra decisive: calendario e risultati utili

Due partite importanti per il futuro dell’Italia. La squadra di Luciano Spalletti tornerà in campo in questa settimana per mettere su un mattoncino fondamentale per la qualificazione ai prossimi Europei di Germania. Al momento gli azzurri sono a sete punti in classifica, a pari merito con Ucraina e Macedonia del Nord, ma con una partita in meno rispetto a loro, con la possibilità di avere dunque il destino nelle proprie mani.

Si comincia sabato 14 con Malta al San Nicola di Bari; la selezione di Michele Marcolini è ultima nel girone senza punti messi a segno. Obbligatoria dunque una vittoria in Puglia, anche perché Ucraina e Macedonia del Nord si scontreranno alle 15.00; una di loro perderà sicuramente punti, se non entrambe, e gli azzurri saranno già consci della squadra con cui dovr

Ma martedì 17 ottobre sarà il momento del big match del girone C, si andrà a Londra per affrontare l’Inghilterra. Con l’Ucraina che affronterà Malta negli stessi minuti, sarà importante quantomeno non perdere in Terra d’Albione per non complicare la missione qualificazione al torneo continentale e per evitare le forche caudine dei playoff. Un discorso che passerà comunque dalle ultime due partite, con gli scontri diretti con Macedonia del Nord il 17 novembre e con l’Ucraina il 20.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, SETTIMA E OTTAVA GIORNATA

Sabato 14 ottobre

15.00 Ucraina-Macedonia del Nord

20.45 Italia-Malta

Martedì 17 ottobre

20.45 Inghilterra-Italia

20.45 Malta-Ucraina

