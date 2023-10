Come scegliere il preventivo assicurazione auto e risparmiare?

Per poter circolare con la propria vettura è obbligatorio stipulare un’assicurazione RC Auto. Gli automobilisti la scelgono in base alle garanzie di cui necessitano, ma allo stesso tempo economica e il più possibile personalizzabile.

Negli ultimi anni è più facile valutare le diverse offerte sul mercato grazie all’utilizzo dei comparatori di prezzi, come Segugio.it, che consentono di individuare il miglior preventivo assicurazione auto tra le varie polizze online presenti sul mercato. Il preventivo è infatti calcolato su misura per l’utente, che fornisce generalità, residenza, dati relativi all’attestato di rischio e modello di vettura da assicurare.

Ricordiamo che le assicurazioni online sono particolarmente convenienti rispetto alle compagnie tradizionali, in quanto operando sul web non devono sopportare tutti quei costi relativi ai passaggi di intermediazione. Inoltre, possono essere scelte direttamente da casa e sono facilmente personalizzabili, grazie all’inserimento nel preventivo dele garanzie accessorie preferite.

A proposito di garanzie accessorie

Si tratta di polizze extra che tutelano l’auto e l’assicurato da eventi non coperti dalla Responsabilità Civile.

Prima di inserirle nel proprio preventivo, è bene capire le proprie esigenze: ad esempio, se si vive in un quartiere con un basso tasso di criminalità, non converrà aggiungere all’RC Auto la polizza atti vandalici o il furto e incendio.

Tra le garanzie accessorie più scelte troviamo:

l’assicurazione incendio e furto , che copre da danni causati dal fuoco e dal furto dell’auto o di parti di essa;

gli infortuni conducente , che tutelano dai danni fisici subiti dal guidatore in caso di sinistro;

la polizza atti vandalici , che permette di ricevere il rimborso dei danni subiti dal veicolo a seguito di atti di vandalismo;

la tutela legale , che fornisce assistenza da parte di un avvocato in caso di problemi legali legati al sinistro;

la polizza cristalli , che risarcisce in caso di rottura totale o parziale di parabrezza o finestrini.

Ma quanto costa assicurare l’auto nel 2023?

Secondo l’Osservatorio elaborato da Segugio.it, il premio medio di settembre si è attestato sui 441 euro, in rialzo di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il trend crescente ha interessato in modo eterogeneo le diverse aree del Paese: gli incrementi più consistenti hanno interessato il Lazio, +26,9%, e la Lombardia, +29%, mentre tra le Regioni più virtuose troviamo la Calabria, +10,3%, e la Valle d’Aosta, +10,7%.

L’aumento del costo dei sinistri è tra le cause principali di questi aumenti.

Preventivi RC Auto: tra i più economici ci sono quelli che includono la scatola nera

Gli utenti che scelgono di equipaggiare la propria auto con la scatola nera accettano automaticamente di essere controllati dalla compagnia in cambio di uno sconto sul premio. Il controllo è soggetto a dei limiti fissati dal Garante della privacy: i dati, infatti, vengono monitorati solo in caso di sinistro.

Per quanto riguarda la diffusione del dispositivo, l’Osservatorio ha calcolato che a settembre 2023 oltre il 15% dei contratti RC Auto includevano la scatola nera, in netta crescita rispetto al 10,5% registrato nello stesso mese del 2022. Il dispositivo raggiunge percentuali nettamente più alte in Campania e Calabria, rispettivamente 37,1% e 24,6%, mentre è poco richiesto nelle zone del nord Italia, in particolare in Friuli Venezia Giulia, 9,2% e Lombardia, 10,7%.