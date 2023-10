Come cambia la classifica di Serie A dopo Milan-Juventus? C’è una nuova capolista, 3 squadre in 2 punti

La classifica della Serie A ha subito un grossissimo scossone nella nona giornata. C’è un cambio al vertice: l’Inter ha battuto il Torino per 3-0 ed è la nuova capolista. I nerazzurri hanno infatti operato il sorpasso nei confronti del Milan, che ha perso contro la Juventus per 1-0 nel big match di San Siro. La classifica è cortissima: Inter al vertice con 22 punti, Milan all’inseguimento con 21, Juventus terza a quota 20.

Ci sono tre squadre racchiuse in due punti quando siamo ormai a metà del girone d’andata. Domani sera potrebbero esserci quattro squadre in due punti se la Fiorentina batterà l’Empoli nel derby toscano. I viola sono al momento quarti a quota 17 punti, alla pari con il Napoli che si è ripreso espugnando Verona per 3-1. L’Atalanta è sesta con 16 punti, due lunghezze in più rispetto a Roma e Bologna. Di seguito la nuova classifica della Serie A dopo Milan-Juventus nella nona giornata.

CLASSIFICA SERIE A (dopo nove giornate)

1. Inter 22

2. Milan 21

3. Juventus 20

4. Fiorentina 17 *

5. Napoli 17

6. Atalanta 16

7. Roma 14

8. Bologna 14

9. Lazio 13

10. Lecce 12 *

11. Monza 12

12. Frosinone 12

13. Sassuolo 10

14. Torino 9

15. Genoa 8

16. Verona 8

17. Udinese 5 *

18. Empoli 4 *

19. Salernitana 4

20. Cagliari 3

*= 1 partita in meno. Fiorentina-Empoli, Udinese-Lecce.

Foto: Lapresse