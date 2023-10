Come cambia la classifica di Serie A dopo Inter-Roma e Napoli-Milan? Cambio al vertice, tre squadre in tre punti

I posticipi domenicali della Serie A 2023-2024 hanno definito nuove gerarchie nella classifica del massimo campionato italiano.

Dopo Inter-Roma, finita 1-0 per i nerazzurri con gol di Marcus Thuram, e Napoli-Milan, terminata 2-2 in un pazzo duello al Maradona con i rossoneri in vantaggio 0-2 all’intervallo con doppietta di Giroud e i partenopei in grado di riprendere il match con le reti di Politano e Raspadori, la graduatoria ha vissuto un sussulto.

Complice anche l’1-0 di sabato sera, con cui la Juventus ha superato l’Hellas Verona, la nuova classifica vede l’Inter in testa a 25 punti, seconda la “Vecchia Signora” a quota 23 punti e terzo il Milan, ora a quota 22.

Nelle prossime giornate quindi, considerando anche lo scontro diretto fra Inter e Juventus alle porte, o quasi, nuovi equilibri si potranno formare in un campionato di difficile lettura e che per il momento non ha un chiaro padrone.

In quest’ottica, attenzione anche alle altre squadre quindi, che proveranno a togliere punti alle “Big”.

Foto: Lapresse