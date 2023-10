Ciclocross, Fem van Empel domina nella seconda tappa di Coppa del Mondo a Maasmechelen. Casasola settima

Tutto secondo pronostici a Maasmechelen nella gara femminile di ciclocross valida per la seconda tappa di Coppa del Mondo. A spuntarla in Belgio è infatti la favorita Fem van Empel (51:46 il suo tempo), davanti alle sue connazionali olandesi Ceylin del Carmen Alvarado (seconda) e Aniek van Alphen (terza). Per Fem si tratta della seconda vittoria stagionale in altrettante gare.

Prova davvero sontuosa quella di van Empel. L’olandese prende il largo già nel secondo giro e poi accumula vantaggio fino a terminare la gara con addirittura 1’28” di vantaggio su Alvarado e 1’42” su van Alphen. Quarta l’altra olandese Inge van der Heijden a 2′, mentre chiude quinta la rappresentante del Lussemburgo Marie Schreiber a 2’03”.

Sesta l’olandese Leonie Bentveld a 2’04” e settima l’italiana classe 1999 Sara Casasola, autrice di una buona prova terminata con un ritardo di 2’08” dalla vincitrice. 15ma invece l’altra azzurra in gara, ossia Francesca Baroni, che chiude con un distacco di 3’24”.

Grazie a questo successo van Empel sale a 80 punti in classifica. Ora l’olandese ha dunque 35 punti di vantaggio su Alvarado, seconda con 55, e 53 su van der Heijden e Bentveld, rispettivamente terza e quarta con 37. La prima delle italiane è proprio Casasola (nonostante la sua assenza nella prima tappa), 11ma con 19.

Foto: Eurosport