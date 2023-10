Ciclismo, Tadej Pogacar: “Se fossi un bambino van der Poel sarebbe il mio idolo. Voglio la maglia iridata”

La stagione del ciclismo su strada è terminata, con l’ultimo appuntamento di lusso, il Lombardia, che ha visto il trionfo spettacolare di Tadej Pogacar, vincitore di due Classiche Monumento nel 2023 (per lui anche il Fiandre).

Lo sloveno ha ricordato ai microfoni di Sporza proprio la sua impresa sulle strade del Belgio, un successo meraviglioso in solitaria: “Quello è stato probabilmente il mio giorno migliore in sella a una bicicletta“.

Poi, parlando del campione del mondo Mathieu van der Poel: “Se oggi fossi un bambino, il mio idolo sarebbe proprio Van der Poel. È una persona davvero in gamba, lo considero un vero amico oltre che un rivale. Non credo che la nostra rivalità sia come quella fra lui e Wout van Aert, ma nelle volte in cui incontriamo vengono fuori sempre dei bei duelli”.

L’obiettivo è emularlo nel 2024: “Il mio più grande obiettivo per la prossima stagione è la maglia iridata che adesso indossa Mathieu van der Poel“.

Foto: Lapresse