Ciclismo su pista, Champions League Berlino 2023: Lavreysen e Andrews protagonisti, Vece quinta nel keirin

Va in archivio anche la seconda giornata di Champions League di ciclismo su pista, competizione arrivata alla terza edizione e che ha fatto tappa al Velodromo di Berlino. Fra gli uomini è ancora l’olandese Harrie Lavreysen a vestire i panni del protagonista, vincendo entrambe le prove di velocità tra sprint e keirin battendo rispettivamente il polacco Mateusz Rudyk ed il neozelandese Matthew Richardson.

Nella classifica di Endurance è invece il giapponese Eiya Hashimoto a governare la classifica, grazie al secondo posto nella corsa ad eliminazione alle spalle di Jules Hesters, non soffrendo dunque il successo di Dylan Bibic nello scratch, con il canadese che al momento si mette al secondo posto. Nell’endurance femminile c’è la britannica Katie Archibald a guardare tutti dall’alto al basso grazie al successo nell’eliminazione, alle sue spalle l’americana Lily Williams, vittoriosa nello scratch.

Nelle gare di velocità c’è invece Ellesse Andrews in testa, che domina la categoria: come Lavreysen, vince entrambe le gare tra sprint e keirin, guadagnando così un po’ di margine. Due italiane in gara, con il picco raggiunto da Miriam Vece nel keirin: quinto posto per lei, che fa da contraltare ad una prova grigia nello sprint, in cui si ferma nelle qualificazioni. Francesca Selva è invece sedicesima nello scratch e tredicesima nell’eliminazione.

