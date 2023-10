Chi sono i possibili convocati dell’Italia per Malta e Inghilterra? I nomi sull’agenda di Spalletti

L’Italia si prepara per i match della settima ed ottava giornata delle Qualificazioni verso gli Europei di Germania 2024. La formazione allenata dal commissario tecnico Luciano Spalletti se la vedrà sabato 14 ottobre contro Malta (stadio San Nicola di Bari, ore 20.45), quindi andrà a fare visita all’Inghilterra martedì 17 ottobre (stadio di Wembley, ore 20.45).

Saranno in palio 6 punti di capitale importanza per garantirsi una delle due posizioni che garantirebbero l’approdo alla manifestazione continentale che si disputerà questa estate. Al momento la classifica vede l’Inghilterra in fuga con 13 punti in 5 match, quindi a quota 7 punti troviamo a braccetto Italia (con una partita in meno), Ucraina e Macedonia del Nord.

Quali potrebbero essere le convocazioni del CT Luciano Spalletti? Andiamo ad analizzarle ruolo per ruolo.

Portieri: non dovrebbero esserci sorprese per cui dovremmo vedere Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio) e Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: anche in questo reparto, a meno di infortuni last-minute, dovremmo vedere Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Nicolò Casale (Lazio), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta) e Leonardo Spinazzola (Roma).

Centrocampisti: con Jorginho e Marco Verratti sempre sullo sfondo, i normi dovrebbero essere quelli di Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza) e Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: anche in questo caso non ci attendiamo grosse sorprese, per cui Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio) e Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

