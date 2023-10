Chi sono i diffidati dell’Italia contro Malta? Chi deve stare attento nelle qualificazioni agli Europei

L’Italia di Luciano Spalletti si appresta a tornare sul terreno di gioco. La Nazionale italiana tra poco più di 24 ore calcherà il campo del San Nicola di Bari. Gli azzurri infatti, proseguiranno con un incontro valido per le qualificazioni agli Europei del 2024. La manifestazione, durante questa fase preliminare, prosegue spedita e presto si scopriranno le prime qualificate per il torneo che, il prossimo anno, si disputerà in Germania.

E l’Italia guidata dal ct toscano spera ovviamente di staccare quanto prima possibile il pass per la fase successiva. Da affrontare, domani alle 20.45, ci sarà Malta. Donnarumma e compagni si trovano attualmente al secondo posto del Gruppo C, dietro alla sola Inghilterra (a quota 13), mentre l’Italia è distante sei lunghezze dagli inglesi (7 punti), ma rispetto a tutte le altre Selezioni ha una partita in meno.

Vedremo dunque come la Selezione maggiore si comporterà prima di tutto contro l’ultima del girone a quota zero punti: tre giorni più tardi (martedì 17 ottobre), ci saranno da affrontare poi gli uomini di Gareth Southgate. A dover stare attento, per evitare di saltare la sfida di Wembley, sarà Giovanni Di Lorenzo, attualmente diffidato. Adesso non resta che attendere: poi sarà il momento dei due impegni degli azzurri.

ITALIA-MALTA: LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Berardi, Raspadori, Kean. Ct. Spalletti.

MALTA (3-5-2): Bonello; Apap, Borg, Z. Muscat; J. Mbong, Yankam, Guillaumier, N. Muscat, Corbalan; Satariano, Jones. Ct. Marcolini.

Foto: LaPresse