Chi sono i debuttanti nell’Italia di Luciano Spalletti? Le novità nelle convocazioni in Nazionale

Nel tardo pomeriggio di ieri sono uscite le convocazioni del CT della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, per le due sfide di qualificazione a Euro 2024 contro Malta (14 ottobre) e Inghilterra (17 ottobre). Gli azzurri si trovano al momento al secondo posto nel girone C con 7 punti all’attivo dopo quattro partite disputate, ex aequo con l’Ucraina, la quale però ha giocato un match in più rispetto all’Italia.

Tra i 27 giocatori chiamati dal tecnico di Certaldo ci sono diverse novità tra ritorni e prime volte. L’unico debuttante vero e proprio è Destiny Udogie: l’esterno in forza al Tottenham si è preso sin da subito una maglia da titolare nell’undici di Ange Postecoglou, mettendo in mostra le proprie qualità fisiche e di corsa sulle fasce. Spalletti non ha potuto non considerare il 20enne nato a Verona, il quale potrà debuttare per la prima volta con la Nazionale maggiore dopo aver disputato otto partite con l’Under 21.

Spiccano i ritorni in Nazionale di Moise Kean e Giacomo Bonaventura: l’attaccante juventino torna dopo due anni a vestire azzurro, sfruttando i forfait di Mateo Retegui e Ciro Immobile che di fatto hanno liberato un posto per il centravanti classe 2000, il quale potrà far valere le proprie qualità nelle prossime due sfide. L’ultima chiamata del centrocampista della Fiorentina risaliva addirittura al 2020 ma, dopo le recenti prestazioni in campionato, in cui ha già messo a segno tre reti, Spalletti ha deciso di offrire una chance all’ex Milan dopo oltre tre anni.

Tornano in Nazionale anche Federico Gatti, Domenico Berardi e Gianluca Scamacca: il difensore militante nella Juventus dopo quasi un anno rivestirà azzurro, prendendo il posto della coppia laziale Casale-Romagnoli. L’ala del Sassuolo e il centravanti dell’Atalanta, invece, saranno per la prima volta a disposizione di Spalletti, dopo non esser stati chiamati dal tecnico toscano durante la prima sosta stagionale di settembrez a causa di una condizione fisica non ottimale.

ELENCO CONVOCATI ITALIA (14-17 OTTOBRE 2023)

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

