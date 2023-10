Chi saranno i difensori titolari in Italia-Malta? Ballottaggi, dubbi e certezze

L’Italia torna in campo sabato sera per riprendere il discorso sulle qualificazioni ai prossimi Europei. Gli uomini di Luciano Spalletti saranno di scena al San Nicola di Bari per affrontare Malta, l’ultima forza del girone C dopo aver inanellato solo sconfitte. Per gli azzurri saranno fondamentali i tre punti per staccare Macedonia del Nord ed Ucraina, a loro appaiate a 7 punti in classifica e che si sfideranno sabato, e poter affrontare senza troppe ansie la partita successiva con l’Inghilterra.

Spalletti potrebbe scegliere di risparmiare Giovanni Di Lorenzo: il terzino del Napoli ha chiuso il match perso contro la Fiorentina in condizioni non perfette, tanto da mancare al primissimo raduno a Coverciano. Potrebbe dunque arrivare un turno di riposo per lui: il favorito a destra sarebbe dunque Matteo Darmian, unico ‘di ruolo’, ma in amichevole è stata provata anche la soluzione Destiny Udogie su quel lato.

Al centro le coppie sembrano essere delineate. La preferenza di Spalletti potrebbe essere su Gianluca Mancini ed Alessandro Bastoni, che appaiono favoriti su Giorgio Scalvini e Francesco Acerbi; qualche speranza in più per il giocatore dell’Atalanta, che potrebbe prendere il posto del difensore della Roma.

A sinistra non ci sono dubbi su Federico Dimarco: il titolare è lui senza mezzi termini. Ma per la partita contro Malta potrebbe anche essere risparmiato, lasciando spazio a Cristiano Biraghi, sempre più protagonista con la maglia della Fiorentina.

Foto: LaPresse