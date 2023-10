Chi ha giocato meglio con le Nazionali? I nomi più caldi per le squadre di Serie A. E i bocciati…

Nel corso di questi giorni, a scendere in campo, non sono stati i club bensì le Nazionali. Le varie Selezioni sparse in giro per il mondo hanno regalato emozioni ai tanti tifosi e appassionati di questo sport. Molte le sfide interessantissime, ricche di gol e campioni sul terreno di gioco. E, in tal senso, si potrebbero analizzare dei tanti giocatori sparsi per il globo che, con la maglia del proprio Paese, hanno magari incantato o deluso le aspettative: concentriamoci quindi sui giocatori della Serie A.

Analizziamo dunque da vicino i diversi giocatori convocati nelle varie Nazionali e le loro prestazioni. Partiamo dall’Atalanta e da Scamacca: convocato dal ct Luciano Spalletti, nella sfida contro l’Inghilterra a Wembley ha segnato il primo e unico illusorio gol per gli azzurri. Nel complesso, oltre alla marcatura, ha giocato una buonissima partita mandando chiari segnali al mister. Pasalic è andato in gol con la sua Croazia così come Karlsson del Bologna: lo svedese con la sua Selezione ha messo a segno due reti contro la Moldavia.

Baldanzi dell’Empoli è stato fenomenale nella sfida tra Italia Under 21 e Norvegia: il calciatore ha segnato un gol, servito un assist e messo in mostra tutte le proprie doti. Bene anche Bonaventura che contro Malta ha segnato un gran gol; Frattesi è andato ancora una volta in rete con la maglia dell’Italia, Pavard con la Francia ha segnato una doppietta contro la Scozia. Pulisic del Milan è letteralmente on fire e lo ha dimostrato con gli USA: nelle due amichevoli contro Germania e Ghana, ha segnato due reti (una per partita), e servito anche un assist.

Kvaratskhelia ha messo lo zampino con una rete nell’8-0 rifilato in amichevole alla Tailandia: un gol e un assist invece, nelle qualificazioni agli Europei del 2024 contro Cipro. Passiamo adesso a tre giocatori della Roma: Lukaku ha segnato contro Austria e Svezia una rete, nonostante quest’ultimo match sia stato sospeso al 45esimo; Aouar ha insaccato due volte il pallone in rete contro Capo Verde, ottime anche le prestazioni di Azmoun contro Giordania e Qatar, una rete per match. Non ha brillato in Nazionale Barella, Lautaro Martinez inaspettatamente a secco contro Paraguay e Perù. Per Thuram poco spazio con la Francia, male Milik con la sua Polonia; Krstovic non è riuscito a pungere la Serbia, Leao con il Portogallo non ha esaltato.

Foto: LaPresse