Chi gioca oggi in Serie A? Calendario partite 28 ottobre: programma, orari, tv, streaming DAZN e Sky

Dopo il primo anticipo di ieri, si entra ufficialmente nel vivo della decima giornata della Serie A 2023-2024 con i tre incontri in programma oggi, sabato 28 ottobre. Tre sfide differenti tra di loro, ma tutte di estrema rilevanza, per ogni fascia della classifica.

Cosa propone il calendario odierno? Si partirà alle ore 15.00 con il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna al Mapei Stadium di Reggio Emilia, quindi alle ore 18.00 toccherà ad un interessante Lecce-Torino allo stadio Via del Mare, mentre in serata alle ore 20.45 si chiuderà con Juventus-Hellas Verona all’Allianz Stadium.

Come si può vedere saranno in campo sei squadre con obiettivi differenti, ma ogni incontro non sarà assolutamente da sottovalutare. Solo per fare un esempio semplice, in caso di successo della formazione bianconera allenata da mister Massimiliano Allegri, dopo oltre 3 anni la Juventus potrebbe tornare (almeno per qualche ora) solitaria in vetta alla classifica.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

I match del sabato della 10a giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport tutti i match potranno essere seguiti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO. Su Sky Sport, inoltre, sarà trasmessa Juventus-Verona su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 1 (251)

CALENDARIO DECIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 28 ottobre

Ore 15.00 Sassuolo-Bologna – diretta su DAZN

Ore 18.00 Lecce-Torino – diretta su DAZN

Ore 20.45 Juventus-Hellas Verona – diretta su DAZN e Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 1 (251)

PROGRAMMA DECIMA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento. Juventus-Verona su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 1 (251)

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN, NOW e SkyGO per Juventus-Verona

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse