Chi gioca oggi in Conference League? Calendario partite 26 ottobre: programma, tv, streaming Sky, TV8 e DAZN

Torna in campo la Conference League 2023-2024 con i match della terza giornata della fase a gironi. Tutte le squadre in campo tranne ovviamente il match del Maccabi Tel Aviv, per un turno che inizia a farsi davvero interessante. La Fiorentina sarà impegnata questa sera allo stadio Franchi contro il Cukaricki alle ore 21.00 con 3 punti in palio di estrema importanza per i viola, dopo i primi 2-2 nelle due uscite iniziali del proprio girone.

I match di Conference League

Non ci saranno incontri visibili su TV8 in chiaro.

PROGRAMMA COMPLETO CONFERENCE LEAGUE DI OGGI (giovedì 26 ottobre)

Ore 18.45 AZ Alkmaar-Aston Villa – diretta su DAZN e

Ore 18.45 FC Ballkani-FC Astona –

Ore 18.45 Fenerbahce-Ludogorets –

Ore 18.45 Gent-Breidablik

Ore 18.45 Klaksvik-Olimpia Lubiana –

Ore 18.45 Lilla-Slovan Bratislava –

Ore 18.45 Lugano-Club Brugge –

Ore 21.00 Aberdeen – PAOK

Ore 21.00 Bodo/Glimt-Besiktas –

Ore 21.00 Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen –

Ore 21.00 Fiorentina-Cukaricki – diretta su DAZN

Ore 21.00 Eintracht Francoforte-HJK Helsinki –

Ore 21.00 Genk-Ferencvaros –

Ore 21.00 Trnava-Nordsjaelland –

Ore 21.00 Zrinjski-Legia Varsavia –

Foto: LaPresse