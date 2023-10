Chi é l’avversario di Jannik Sinner a Shanghai: americano in top100, nessun precedente

Pochi giorni per festeggiare la vittoria nell’ATP 500 di Pechino e la raggiunta posizione numero 4 del ranking e Jannik Sinner dovrà subito tornare in campo. Si rimane in Cina, perché in calendario c’è il Masters 1000 di Shanghai, il penultimo torneo di tale livello per la stagione 2023.

Il nome del primo avversario dell’italiano nel torneo cinese è stato già definito, con il sorteggio che ha deciso per lo statunitense Marcos Giron. Tra Sinner ed il 30enne californiano non c’è alcun precedente a livello ATP e sarà dunque un incontro assolutamente inedito quello con cui l’altoatesino inaugurerà il suo torneo. Andiamo dunque a conoscere meglio il prossimo avversario dell’azzurro.

Marcos Giron occupa al momento la posizione numero 80 del ranking e viene dalla sconfitta contro Dominic Thiem per 3-6, 6-4, 6-7 agli ottavi di finale nell’ATP 250 di Astana, in Kazakhstan. Lo statunitense non sta vivendo la sua miglior stagione in questo 2023 iniziato bene con quattro quarti di finale raggiunti nei primi mesi, ma poi continuato in calando, con tante uscite ai primi turni.

Il 2022 di Giron è stato sicuramente di più alto livello e non a caso è anche l’anno in cui ha archiviato la sua miglior posizione nel ranking ATP, ovvero un 49° posto ottenuto dopo aver raggiunto gli ottavi di finale agli Internazionali di Roma. Sempre nella scorsa stagione Giron ha raggiunto anche la sua prima finale a livello ATP, perdendo contro il connazionale il torneo di casa di San Diego.

In carriera il californiano è riuscito a superare per due volte un top10: la prima rappresenta un ricordo amaro per gli italiani, dato che riuscì a a battere Matteo Berrettini ai 16esimi di finale del Masters 1000 di Parigi Bercy; la seconda è più recente ed è arrivata al secondo turno del Masters 1000 di Toronto contro un Holger Rune lontano dalla forma migliore.

Foto: LaPresse