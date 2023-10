Chi è l’arbitro di Sporting Lisbona-Atalanta? Fischietto spagnolo per la Dea, non ci sono precedenti

Sfida d’alto livello per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri saranno attesi dallo Sporting Lisbona per la seconda giornata del girone D della UEFA Europa League 2023-2024: la Dea andrà alla caccia di un risultato positivo contro i biancoverdi, rivali diretti per la conquista della prima posizione nel raggruppamento.

L’inizio di stagione degli orobici è stato più che positivo: la squadra di Gasperini si trova a -1 dal terzo posto in campionato, occupato al momento da Juventus, Napoli e Fiorentina a quota 14 punti, mentre in Europa è arrivata una vittoria per 2-0 contro il Rakow nell’esordio nel torneo continentale. Di certo la sfida odierna non sarà una passeggiata, ma i bergamaschi sono pronti a tutto per tornare in Lombardia con almeno un punto dalla trasferta di Lisbona.

Lo Sporting Lisbona di Ruben Amorim, dopo sette giornate di campionato, occupa la prima posizione della classifica in solitaria con 19 punti all’attivo. I biancoverdi sono una squadra dal gioco spiccatamente offensivo, grazie a un tasso tecnico a disposizione elevatissimo, caratteristica tipica delle squadre portoghesi, mentre sembrerebbero meno propensi dal punto di vista fisico, una delle qualità più marcate della formazione del Gasp.

La sfida tra Sporting Lisbona e Atalanta, il cui via è programmato per le 18.45 di quest’oggi all’Estadio Josè Alvalade di Lisbona, sarà diretta dallo spagnolo Alejandro Hernandez: il fischietto classe 1982 è alla prima sfida della carriera con l’Atalanta in campo, mentre ha già avuto modo di arbitrare un match della Juventus, risalente alla stagione 2021/2022, nella vittoria per 4-2 sullo Zenit San Pietroburgo nei gironi di Champions League.

