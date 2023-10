Chi è l’arbitro di Italia-Malta? Croato, ha già diretto gli avversari degli Azzurri

Sarà Duje Strukan ad arbitrare la gara tra l’Italia e Malta valida per le qualificazioni ai prossimi Europei che si disputeranno in Germania nel 2024.

Il match si disputerà domani, sabato 14 ottobre, alle 21.00 allo stadio San Nicola di Bari e sarà diretto proprio da Strukan. Croato di 39 anni ed è arbitro FIFA dal 2017.

In carriera il 39enne non ha mai arbitrato la Nazionale italiana e il suo unico precedente con una italiana è un match del girone di Youth League della Juventus Under 19: era la stagione 2019/20 e i bianconeri persero in casa contro la Lokomotiv Mosca.

Strukan ha invece fischiato nella sconfitta di Maltacontro la Romania in una gara di qualificazione ad Euro2020.

Il croato ha anche diretto la Nazionale Under 19 maltese: il bilancio è stato di un pareggio e una sconfitta.

Foto: LaPresse