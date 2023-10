Chi è Ibramimovic che gioca nel Frosinone: classe 2005 e nazionalità diversa

Arijon Ibrahimovic ha giocato l’ultimo quarto d’ora di Bologna-Frosinone (2-1), subentrando dalla panchina al posto di Reinier. Si tratta del minutaggio più importante che l’ala sinistra ha avuto a disposizione da quando è approdato in Serie A indossando la maglia della formazione laziale. Prima di oggi pomeriggio, infatti, il tedesco era sceso in campo soltanto per cinque minuti contro la Roma (sconfitta per 2-0) e per un minuto contro il Verona (vittoria per 2-1).

Si parla molto bene di questo classe 2005, che spegnerà 18 candeline il prossimo 11 dicembre. Il nativo di Nuernberg è in prestito dal Bayern Monaco, club con cui ha fatto tutto il percorso giovanile e vinto l’ultima Bundesliga, anche se vanta all’attivo una sola presenza in squadra maggiore. Il centrocampista teutonico, dotato di un buon senso della posizione, si è sempre fatto apprezzare per le proprie doti tecniche, in particolar modo in fase di pressing e per la capacità di bilanciare l’attacco con la difesa.

Tanti appassionati si saranno chiesti se fosse un parente di Zlatan Ibrahimovic. Non ci sono legami tra i due giocatori e anche la nazionalità è differente: Arijon ha il passaporto tedesco e kosovaro, ma ha già indossato le maglie delle Nazionali giovanili di Germania; Zlatan è svedese e ha da poco concluso la propria carriera.

Foto: Photo LiveMedia/Marcel Engelbrecht/DPPI