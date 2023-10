Chi affronteranno le big di Serie A in Coppa Italia? Secondo turno decisivo: tutte le partite, incroci e accoppiamenti

La Coppa Italia 2023/2024 sta per ripartire. Il torneo Nazionale dopo un lunghissimo stop durato praticamente più di due mesi, tornerà nuovamente in scena e si sta ufficialmente per entrare nella fase più calda. Dopo il turno preliminare e i trentaduesimi di finale che si sono giocati tra l’11 e il 13 agosto, le squadre ancora in corsa si scontreranno nei sedicesimi di finale.

Tanti gli accoppiamenti interessanti e attenzione soprattutto alle big di Serie A che a partire dal prossimo turno, e dunque dagli ottavi di finale, entreranno in gioco. Tra il 31 ottobre il 2 novembre in ogni caso, assisteremo a match affascinanti. La Cremonese se la vedrà ad esempio con il Cittadella: la formazione che riuscirà a trionfare incrocerà nel prossimo turno la Roma. E ancora, Salernitana e Sampdoria tra poco più di 24 ore si daranno battaglia: in seguito ci sarà la Juventus.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

La vincente tra Bologna e Verona invece, incontrerà l’Inter di Simone Inzaghi. La Lazio di Maurizio Sarri invece dovrà attendere per sapere chi tra Genoa e Reggiana la spunterà. Occhio anche a Lecce e Parma che, agli ottavi, potrebbero eventualmente avere un avversario scomodo come la Fiorentina; il Milan andrà a una tra Udinese e Cagliari. Infine o Sassuolo o Spezia gareggeranno con l’Atalanta, mentre il Napoli sarà pescato da una tra Torino e Frosinone. Insomma ancora qualche ora di attesa, poi sarà nuovamente Coppa Italia 2023/2024.

TABELLONE COPPA ITALIA 2023/2024

SEDICESIMI DI FINALE

Martedì 31 ottobre

Ore 15.00 – Cremonese-Cittadella

Ore 18.00 – Salernitana-Sampdoria

Ore 21.00 – Bologna-Verona

Mercoledì 1° novembre

Ore 15.00 – Genoa-Reggiana

Ore 18.00 – Lecce-Parma

Ore 21.00 – Udinese-Cagliari

Giovedì 2 novembre

Ore 18.00 – Sassuolo-Spezia

Ore 21.00 – Torino-Frosinone

OTTAVI DI FINALE

Inter-Vincente Bologna-Verona

Fiorentina-Vincente Lecce-Parma

Atalanta-Vincente Sassuolo-Spezia

Milan-Vincente Cagliari-Udinese

Lazio-Vincente Genoa-Reggiana

Roma-Vincente Cittadella-Cremonese

Juventus-Vincente Salernitana-Sampdoria

Napoli-Vincente Torino-Frosinone

Foto: LaPresse