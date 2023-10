Che partite di Europa League si vedono su Sky questa settimana (26 ottobre)? Calendario partite, programma, orario, tv, streaming

L’Europa League tornerà protagonista in questa settimana. Siamo al momento della terza giornata della seconda competizione continentale: vediamo quali sono le partite che verranno trasmesse sui canali di Sky Sport.

Ovviamente la piattaforma satellitare manderà in diretta le sfide delle due squadre italiane impegnate, l’Atalanta e la Roma. I nerazzurri saranno impegnati in casa dello Sturm Graz per allungare nel gruppo D, mentre i giallorossi avranno uno scontro ad altra quota contro lo Slavia Praga, appaiato alla squadra di José Mourinho a sei punti in classifica.

Altre quattro le partite che verranno mandate in diretta su Sky Sport. Alle 18.45 sarà il momento di Olympiakos-West Ham e di Marsiglia-Aek Atene, mentre in serata ad essere trasmesse con Roma-Slavia Praga saranno Brighton-Ajax e Liverpool-Tolosa.

EUROPA LEAGUE 2023/2024, LE PARTITE IN DIRETTA TV SU SKY SPORT

18.45 Olympiakos-West Ham – diretta tv su Sky Sport 254, streaming su NOW e SkyGo

18.45 Marsiglia-AEK Atene – diretta tv su Sky Sport 253, streaming su NOW e SkyGo

18.45 Sturm Graz-Atalanta – diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming su NOW e SkyGo

21.00 Brighton-Ajax – diretta tv su Sky Sport 255, streaming su NOW e SkyGo

21.00 Liverpool-Tolosa – diretta tv su Sky Sport 254, streaming su NOW e SkyGo

21.00 Roma-Slavia Praga – diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, streaming su NOW e SkyGo

Foto: LaPresse