Calendario Supercoppa Italiana volley 2023: orari semifinali e finale, chi gioca, dove vederla in tv e streaming

La Supercoppa Italiana 2023 di volley maschile andrà in scena martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre. Si incomincerà con le due semifinali: Trento-Perugia (ore 17.30) e Piacenza-Civitanova (ore 20.30). Le due vincitrici si fronteggeranno nell’atto conclusivo che si disputerà nella giornata di Ognissanti (ore 17.00). Si preannuncia grande spettacolo al Biella Forum, dove si assegnerà il primo trofeo della stagione. A contenderselo le migliori quattro formazioni del panorama nazionale.

Trento si presenta da Campione d’Italia e incrocerà la favorita Perugia, che vuole riaprire la propria bacheca dopo una stagione deludente. I dolomitici saranno trascinati da Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i Block Devils potranno contare su Wilfredo Leon e Simone Giannelli per la difesa del titolo. Piacenza si è qualificata da vincitrice della Coppa Italia e con le bordate di Yuri Romanò, Yoandy Leal e Robertlandy Simon proverà a mettere in crisi Civitanova, finalista scudetto spinta da Ivan Zaytsev.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Supercoppa Italiana 2023 di volley maschile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play e Volleyball World Tv, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY

Martedì 31 ottobre

Ore 17.30 Semifinale 1: Itas Trentino vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 20.30 Semifinale 2: Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaiSportHD

Mercoledì 1° novembre

Ore 17.00 Finale Supercoppa Italiana 2023 – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Caterina Zattarin