Calendario Serie A calcio 27-30 ottobre: programma prossima giornata, che partite si giocano, programma, orari DAZN e Sky

Sta per concludersi la finestra dedicata alle coppe europee, ma è già tempo di pensare a quello che vivremo nel prossimo weekend, ovvero il ritorno in scena del campionato. I match della 10a giornata della Serie A 2023-2024 saranno spalmati su 4 giorni e metteranno sul piatto diversi scontri di grande rilevanza per ogni livello della classifica.

Cosa prevede il programma? Il decimo turno del massimo campionato italiano di calcio prenderà il via nella serata di venerdì 27 ottobre con la sfida delle ore 20.45 tra Genoa e Salernitana con punti importanti in ottica salvezza. Si passerà poi a sabato 28 ottobre. Alle ore 15.00 subito in campo Sassuolo-Bologna, quindi alle ore 18.00 toccherà a Lecce-Torino, mentre in serata alle ore 20.45 si chiuderà con Juventus-Hellas Verona.

Domenica 29 ottobre si partirà con il lunch match delle ore 12.30 tra Cagliari e Frosinone, quindi alle ore 15.00 toccherà Monza-Udinese, quindi si inizierà a fare sul serio. Alle ore 18.00 sarà di scena Inter-Roma, prima che alle ore 20.45 si chiuda con Napoli-Milan. La giornata andrà a concludersi lunedì 30 ottobre. Alle ore 18.30 sarà in campo Empoli-Atalanta, quindi alle ore 20.45 ultimo appuntamento con Lazio-Fiorentina.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

I match della 10a giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport tutti i match potranno essere seguiti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO. Su Sky Sport, inoltre, saranno trasmesse Juventus-Verona, Cagliari-Frosinone e Lazio-Fiorentina, per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO DECIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Venerdì 27 ottobre

Ore 20.45 Genoa-Salernitana – diretta su DAZN

Sabato 28 ottobre

Ore 15.00 Sassuolo-Bologna – diretta su DAZN

Ore 18.00 Lecce-Torino – diretta su DAZN

Ore 20.45 Juventus-Hellas Verona – diretta su DAZN e Sky

Domenica 29 ottobre

Ore 12.30 Cagliari-Frosinone – diretta su DAZN e Sky

Ore 15.00 Monza-Udinese – diretta su DAZN

Ore 18.00 Inter-Roma – diretta su DAZN

Ore 20.45 Napoli-Milan – diretta su DAZN

Lunedì 30 ottobre

Ore 18.30 Empoli-Atalanta – diretta su DAZN

Ore 20.45 Lazio-Fiorentina – diretta su DAZN e Sky

PROGRAMMA DECIMA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento. Juventus-Verona, Cagliari-Frosinone e Lazio-Fiorentina su Sky

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN, NOW e SkyGO per Juventus-Verona, Cagliari-Frosinone e Lazio-Fiorentina

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse