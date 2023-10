Calendario Qualificazioni Europei calcio oggi in tv (13 ottobre): che partite si giocano, programma, orari, streaming

Saranno ben 7 gli incontri in programma nella giornata odierna (venerdì 13 ottobre) per quel che riguarda le Qualificazioni verso i Campionati Europei di Germania 2024. Siamo ormai giunti al rush finale del percorso, per cui ogni punto e vittoria valgono letteralmente doppio.

In attesa dell’Italia che giocherà domani contro Malta, questa sera assisteremo a match di grande spessore come Olanda-Francia con gli oranje che proveranno ad avvicinarsi al secondo finale in attesa del risultato della Grecia in Irlanda, mentre i transalpini sono comodamente primi con 5 successi in altrettante uscite.

Molto importante che Austria-Belgio, con le due rivali appaiate a quota 13 punti in vetta al loro girone, quindi attenzione al Portogallo in casa contro la Slovacchia che proverà a mettere in discussione il primo posto del raggruppamento di Cristiano Ronaldo, Leao e compagni.

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024 OGGI (venerdì 13 ottobre)

Ore 18.30 Estonia-Azerbaijan – non è prevista diretta tv

Ore 20.45 Olanda-Francia – diretta su Sky Sport 1 (201) e Mediaset20

Ore 20.45 Diretta GOL – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 20.45 Austria-Belgio – diretta tv non prevista, disponibile su Diretta GOL (202)

Ore 20.45 Irlanda-Grecia – diretta tv non prevista, disponibile su Diretta GOL (202)

Ore 20.45 Islanda-Lussemburgo – diretta tv non prevista, disponibile su Diretta GOL (202)

Ore 20.45 Liechtenstein-Bosnia – diretta tv non prevista, disponibile su Diretta GOL (202)

Ore 20.45 Portogallo-Slovacchia – diretta tv non prevista, disponibile su Diretta GOL (202)

Foto: LaPresse