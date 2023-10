Calcio in tv oggi (venerdì 13 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Tanti match in programma in questo venerdì 13 ottobre. Domineranno la scena le qualificazioni per i Mondiali 2026 per le squadre sudamericane, quindi non mancheranno anche le qualificazioni agli Europei 2024 con un interessante Olanda-Francia. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio i match in programma oggi e come seguirli in tv.

ELENCO COMPLETO CALCIO IN TV DI OGGI (venerdì 13 ottobre)

Ore 01.00 QUALIFICAZIONI MONDIALE 2026 – Argentina-Paraguay – diretta in streaming su FIFA+

Ore 01.00 QUALIFICAZIONI MONDIALE 2026 – Bolivia-Ecuador – diretta in streaming su FIFA+

Ore 02.00 QUALIFICAZIONI MONDIALE 2026 – Cile-Perù – diretta in streaming su FIFA+

Ore 02.30 QUALIFICAZIONI MONDIALE 2026 – Brasile-Venezuela – diretta in streaming su FIFA+

Ore 18.30 BUNDESLIGA FEMMINILE – Norimberga-Hoffenheim – diretta su DAZN

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Olanda-Francia – diretta su Sky Sport 1 (201) e Mediaset20

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Diretta GOL – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Foto: LaPresse