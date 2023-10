Calendario prossime partite Roma in Europa League: programma, date, orari, tv, streaming di tutte le partite

Se in campionato le cose non stanno andando per il meglio, la Roma negli ultimi anni ha sempre dato il meglio di sé in Europa. La vittoria in Conference League nel 2022, la finale di Europa League la scorsa estate, la squadra di José Mourinho vuole ripetersi anche in questa stagione; la sua strada nella seconda competizione continentale è iniziata bene con il successo per 2-1 sullo Sheriff Tiraspol.

Giovedì si tornerà a giocare contro il Servette, la più debole del lotto; gli svizzeri si ritrovano al momento all’ottavo posto in Super League svizzera. Si tornerà poi in campo europeo il 26 ottobre; si torna all’Olimpico per il match contro lo Slavia Praga, al momento in vetta al girone G.

Il girone di ritorno comincerà nuovamente con i cechi, viaggiando fino a Praga il prossimo 9 novembre; gli ultimi due impegni saranno invece con il Servette il prossimo 30 novembre e chiusura con lo Sheriff Tiraspol il 14 dicembre, quando si chiuderà la fase a gironi.

Questo il calendario della Roma in Europa League nel 2023-2024; ricordiamo che le partite di Europa League saranno trasmesse su Sky Sport e DAZN, con la possibilità che alcune di queste partite possano essere visionate anche su Tv8.

CALENDARIO ROMA IN EUROPA LEAGUE 2023-2024

5 ottobre

21.00 Roma-Servette– Diretta tv su Sky Sport Uno, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

26 ottobre

21.00 Roma-Slavia Praga– Diretta tv su Sky Sport, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e DAZN

9 novembre

18.45 Slavia Praga-Roma– Diretta tv su Sky Sport, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e DAZN

30 novembre

21.00 Servette-Roma– Diretta tv su Sky Sport, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e DAZN

14 dicembre

18.45 Roma-Sheriff Tiraspol– Diretta tv su Sky Sport, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e DAZN

Foto: LaPresse