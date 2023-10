Calendario prossime partite Napoli in Champions League: programma, date, orari, tv, streaming

Il Napoli è pronto a riaffrontare il proprio destino in Champions League. Gli azzurri si ritrovano al momento al secondo posto in classifica nel girone C, alle spalle del Real Madrid, vincitore al Diego Armando Maradona. Ma ci sono ancora quattro partite da disputare, la prima martedì contro l’Union Berlino.

I tedeschi sono al momento in crisi estrema: sono otto le sconfitte consecutive tra Bundesliga ed Europa per la squadra che vanta, tra gli altri, anche Leonardo Bonucci. Il match sarà trasmesso in chiaro su Canale 5, mentre Sky manderà la partita su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming su NOW, Infinity, Infinity+, SkyGo. Il ritorno del match si terrà invece l’8 novembre alle 18.45 in Campania.

Si tornerà poi in campo il 29 novembre: si va al Santiago Bernabeu per il match di ritorno contro il Real Madrid. Il match potrebbe essere trasmesso da Amazon Prime Video, che non ha ancora diramato la scelta delle partite per la quinta e sesta giornata di Champions League. Chiusura invece con il match del Maradona con il Braga.

NAPOLI, IL CALENDARIO IN CHAMPIONS LEAGUE

24 ottobre

21.00 Union Berlino-Napoli – diretta tv su Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming su NOW, Infinity, Infinity+, SkyGo

8 novembre

18.45 Napoli-Union Berlino – diretta tv su Sky Sport, streaming su NOW, SkyGo, Infinity+

29 novembre

21.00 Real Madrid-Napoli – diretta tv su Sky Sport, streaming su NOW, SkyGo, Infinity+. Possibile lo spostamento in esclusiva su Amazon Prime Video

12 dicembre

21.00 Napoli-Braga – diretta tv su Sky Sport, streaming su NOW, SkyGo, Infinity+

Foto: LaPresse