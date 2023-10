Calendario prossime partite Lazio in Champions League: programma, date, orari, tv, streaming

La Lazio di Maurizio Sarri è arrivata a uno snodo fondamentale della sua stagione, e in particolare del suo cammino in Champions League. I biancocelesti sono attesi infatti dagli olandesi del Feyenoord per la terza giornata del girone E della principale competizione europea, sfida cruciale sul campo dell’avversario diretto per la qualificazione agli ottavi per il remake dello scontro decisivo, vinto dalla squadra di Rotterdam, ai gironi della passata Europa League.

Dopo la bella vittoria sul Sassuolo per 2-0, il morale in casa Lazio è certamente migliorato rispetto a qualche settimana fa. I risultati stanno migliorando con il passare delle partite, e il lavoro intrapreso a Formello ha dato i suoi frutti. Adesso ci sarà da gettare il cuore oltre l’ostacolo, visto che un successo in casa dei campioni dei Paesi Bassi darebbe uno slancio importantissimo ai biancocelesti, in testa nel girone ex aequo con l’Atletico Madrid con 4 punti all’attivo.

L’impegno successivo continentale sarà la sfida di ritorno con il Feyenoord, prevista per il 7 novembre, altra potenziale sliding door del percorso europeo stagionale. Tre settimane più tardi, la squadra di Sarri ospiterà il Celtic, incontro probabilmente superfluo per il destino degli scozzesi, i cui tre punti invece farebbero gola ai biancocelesti, i quali chiuderanno il proprio girone con l’Atletico Madrid in trasferta il 13 dicembre.

CALENDARIO PROSSIME PARTITE LAZIO CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Mercoledì 25 ottobre

Ore 18.45 Feyenoord-Lazio – Diretta tv su Sky Sport Uno, diretta streaming su Infinity, Sky Go e Now Tv

Martedì 7 novembre

Ore 21.00 Lazio-Feyenoord – Diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Infinity, Sky Go e Now Tv

Martedì 28 novembre

Ore 18.45 Lazio-Celtic – Diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Infinity, SkyGo e Now Tv

Mercoledì 13 dicembre

Ore 21.00 Atletico Madrid-Lazio – Diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Infinity, SkyGo e NowTv (da definire su Prime Video)

Foto: Lapresse