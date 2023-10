Calendario prossime partite Fiorentina in Conference League: programma, date, orari, tv, streaming

Brillante in campionato, non dal rendimento eccezionale in Conference League, dove l’anno scorso seppe arrivare a un passo dalla vittoria finale, venendo sconfitta in finale solo dagli inglesi del West Ham.

E’ la Fiorentina di Vincenzo Italiano che nella terza competizione europea calcistica per club vuole e deve ritrovare la strada maestra, dapprima per passare il turno della fase a gironi e poi per fare più strada possibile negli scontri ad eliminazione diretta.

Attualmente i “Viola” hanno solo due punti, frutto dei pareggi con Ferencvaros e Genk, con un calendario da affrontare che dice: 26 ottobre (21.00) e 9 novembre (18.45) confronto interno ed esterno contro i serbi del Čukarički, poi attesa del Genk all’Artemio Franchi, il 30 novembre alle 21, e infine chiusura in Ungheria nella tana del Ferencvaros, il 14 dicembre alle ore 18.45. Di seguito il calendario dettagliato della Fiorentina.

CALENDARIO PROSSIME PARTITE FIORENTINA CONFERENCE LEAGUE 2023-2024

Giovedì 26 ottobre

21.00 Fiorentina-Čukarički – Diretta tv su Sky Sport, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go, DAZN

Giovedì 9 novembre

18.45 Čukarički-Fiorentina – Diretta tv su Sky Sport (da definire su Tv8), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e DAZN

Giovedì 30 novembre

21.00 Fiorentina-Genk – Diretta tv su Sky Sport (da definire su Tv8), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e DAZN

Giovedì 14 dicembre

18.45 Ferencvaros-Fiorentina– Diretta tv su Sky Sport (da definire su Tv8), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e DAZN

Foto: Lapresse