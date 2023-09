Calendario Liga 2023 oggi: orari 1Â° ottobre, chi gioca, programma, tv, streaming

Non si ferma il programma de La Liga 2023-2024 in questo weekend: anche oggi saranno quattro le sfide che andranno in scena per l’ottava giornata del campionato spagnolo, turno che anticipa la seconda tornata per quanto riguarda le coppe europee.

Il programma del giorno inizierà alle 14.00 per la sfida tra Almeria e Granada, derby tutto andaluso molto delicato vista la situazione di classifica: le due squadre si trovano infatti nelle ultime due posizioni della classifica, e una sconfitta oggi può segnare un crocevia fondamentale della stagione. Alle 16.15 andrà in scena un altro incontro valevole per la rincorsa alla salvezza, cioè quello tra Alàves e Osasuna.

Due invece i match che andranno in contemporanea alle 21.00. L’Atletico Madrid va alla caccia dei tre punti contro il Cadice in casa: i Colchoneros non possono permettersi un altro passo falso in campionato se l’obiettivo è quello di lottare fino alla fine per il titolo. L’altra sfida della serata riguarderà il Betis e il Valencia, squadre da tenere sott’occhio, le quali potrebbero dar vita a un match molto interessante da vedere.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi valevoli per l’ottava giornata de La Liga 2023-2024: tutte le sfide saranno visibili in streaming su DAZN.

CALENDARIO LIGA 2023-2024 OGGI

Domenica 1 ottobre

Ore 14.00 Almeria-Granada – Diretta streaming su DAZN

Ore 16.15 Alàves-Osasuna – Diretta streaming su DAZN

Ore 21.00 Atletico Madrid-Cadice – Diretta streaming su DAZN

Ore 21.00 Betis-Valencia – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA LIGA : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Foto: Lapresse