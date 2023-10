Calendario Champions League: programma prossima giornata (3-4 ottobre), che partite si giocano, orari, tv, streaming

Tempo di Champions League. Dopo la ‘pausa’ della settimana scorsa per i turni infrasettimanali dei campionati, il calcio europeo torna protagonista con le coppe. Vediamo quindi quali saranno gli impegni del 3 e 4 ottobre nella Coppa delle Grandi Orecchie.

Fra le italiane, spicca il match tra Napoli e Real Madrid al Maradona, le due capoliste del girone C, in diretta su Sky Sport Uno. Tra gli azzurri si respira aria leggera dopo gli ottimi successi delle ultime partite. In serata invece l‘Inter ospiterà il Benfica al Meazza, con il match in diretta televisiva su Canale 5. Invece il mercoledì la Lazio sarà ospite del Celtic con match visibile su Sky Sport Uno, mentre Borussia Dortmund-Milan verrà trasmessa su Amazon Prime Video.

Vediamo insieme dunque il piano televisivo delle partite di Champions League del 3 e 4 ottobre. Ricordiamo che sul canale 251 di Sky sarà disponibile, sia il martedì che il mercoledì, Diretta Goal Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024, IL CALENDARIO DEL 3-4 OTTOBRE

3 ottobre

18.45 Union Berlino-Braga – diretta tv su Sky Sport Uno, streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

18.45 Red Bull Salisburgo-Real Sociedad – diretta tv su Sky Sport Arena, streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 Copenaghen-Bayern Monaco – streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 Manchester United-Galatasaray – streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 Lens-Arsenal – streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 PSV-Siviglia – streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 Napoli-Real Madrid – diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 Inter-Benfica – diretta tv su Canale 5 e Sky Sport Calcio, streaming su NOW, Infinity, Infinity+ e SkyGo

4 ottobre

18.45 Atletico Madrid-Feyenoord – diretta tv su Sky Sport Uno, streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

18.45 Royal Antwerp-Shakthar Donetsk – diretta tv su Sky Sport Calcio, streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 Celtic Glasgow-Lazio – diretta tv su Sky Sport Uno, streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 Borussia Dortmund-Milan – streaming su Amazon Prime Video

21.00 Newcastle-PSG – diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 Stella Rossa-Young Boys – streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 Lipsia-Manchester City – diretta tv su Sky Sport Arena, streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 Porto-Barcellona – streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

Foto: LaPresse