Calendario Champions League 24-25 ottobre: che partite si giocano, programma, orari, tv, streaming

Sta per terminare il weekend ricco di incontri dei vari club. I top campionati europei stanno regalando e continueranno a farlo nelle prossime ore, tantissime emozioni. Ma nel corso della settimana che verrà, non ci si annoierà certamente: è pronta a tornare infatti la UEFA Champions League 2023/2024.

La massima competizione europea per club, giunta al terzo turno, dopo la lunga sosta allieterà nuovamente le serate di martedì e mercoledì: i tanti appassionati della manifestazione e i tanti tifosi delle varie squadre impegnate in giro per l’Europa avranno modo di vedere in azione i propri idoli. Tra le diverse gare interessantissime, non vanno dimenticate quelle che vedranno impegnate le italiane.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Sarà il caso dell’Inter, che martedì 24 ottobre ospiterà a partire dalle ore 18.45 e all’interno di San Siro il Salisburgo. O ancora il Napoli, che lo stesso giorno dei nerazzurri ma alle 21.00 sarà impegnato in Germania contro l’Union Berlin.

Il giorno seguente invece, sarà il turno della Lazio che battaglierà in casa del Feyenoord, piuttosto che del Milan, che alle 21.00 sarà ospite del PSG dell’ex Donnarumma. Insomma si prevede l’ennesima giornata entusiasmante. Ecco di seguito dunque, il calendario e il programma dei prossimi match di Champions League.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE (24-25 OTTOBRE)

Martedì 24 ottobre

Ore 18.45 – Galatasaray-Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 18.45 – Inter-RB Salisburgo – Diretta tv su Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

Ore 21.00 – Manchester United-Copenaghen – Diretta tv su Sky Sport 256, Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Siviglia-Arsenal – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Lens-PSV – Diretta tv su Sky Sport 257. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Braga-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Union Berlin-Napoli – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity. Diretta live testuale su OA Sport

Ore 21.00 – Benfica-Real Sociedad – Diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Mercoledì 25 ottobre

Ore 18.45 – Feyenoord-Lazio – Diretta tv su Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

Ore 18.45 – Barcellona-Shakhtar – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Celtic-Atletico Madrid – Diretta tv su Sky Sport 253, Sky Sport Max (canale 205). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – PSG-Milan – Diretta streaming su Prime Video. Diretta live testuale su OA Sport

Ore 21.00 – Newcastle-Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Young Boys-Manchester City – Diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Lipsia-Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Royal Antwerp-Porto – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 24-25 OTTOBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Galatasaray-Bayern Monaco:

Diretta tv: Sky Sport 253

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Inter-Salisburgo:

Diretta tv: Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

Manchester United-Copenaghen:

Diretta tv: Sky Sport 256, Sky Sport 4K (canale 213).

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Siviglia-Arsenal:

Diretta tv: Sky Sport 255

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Lens-PSV:

Diretta tv: Sky Sport 257

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Braga-Real Madrid:

Diretta tv: Sky Sport 253

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Union Berlin-Napoli:

Diretta tv: Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity

Diretta live testuale: OA Sport

Benfica-Real Sociedad:

Diretta tv: Sky Sport 254

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Feyenoord-Lazio:

Diretta tv: Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

Barcellona-Shakhtar:

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 253

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Celtic-Atletico Madrid

Diretta tv: Sky Sport 253, Sky Sport Max (canale 205)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

PSG-Milan:

Diretta tv: –

Diretta streaming: Prime Video

Diretta live testuale: OA Sport

Newcastle-Borussia Dortmund:

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Young Boys-Manchester City:

Diretta tv: Sky Sport 254

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Lipsia-Stella Rossa:

Diretta tv: Sky Sport 255

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Royal Antwerp-Porto:

Diretta tv: Sky Sport 256

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Foto: LaPresse