Calendario ATP Parigi-Bercy 2023 oggi: orari 31 ottobre, programma, tv, streaming, ordine di gioco

Seconda giornata del Rolex Paris Masters, ultimo 1000 della stagione tennistica e appuntamento di riscaldamento per i grandi che vanno a caccia della forma adatta in vista delle ATP Finals. Tra i match in programma quest’oggi, tutta l’attenzione italiana sarà rivolta a Jannik Sinner, che affronterà subito Novak Djokovic.

No, non è un errore e i due, prima e quarta testa di serie del tabellone principale, non sono capitati in un incrocio praticamente impossibile. La sfida si svolgerà difatti nel torneo di doppio, con Stan Wawrinka dalla parte dell’azzurro e Miomir Kecmanovic di fianco al serbo; un piccolo antipasto di un possibile incrocio, magari nella semifinale del singolare o anche alle Finals.

Nel torneo principale, si chiude la tornata del primo turno e soprattutto si vedranno le prime teste di serie d’alto lignaggio scendere in campo. Sul centrale sarà prima il turno di Carlos Alcaraz, che aspetta Roman Safiullin per iniziare il proprio cammino sul cemento francese, mentre subito dopo sarà il turno di Andrey Rublev, pronto ad affrontare Yoshihito Nishioka.

Le partite odierne del Masters 1000 di Parigi-Bercy si potranno vedere in diretta tv su Sky Sport Uno HD (canale 201) fino alle 19.25 e Sky Sport Tennis HD (canale 203) e in diretta streaming su Sky Go, Now, Tennis TV. Inoltre, alle 21:00 verrà trasmessa in chiaro su SuperTennis la migliore partita di giornata.

CALENDARIO ATP PARIGI-BERCY 2023 OGGI

CAMPO CENTRALE (dalle 11.00)

M. Fucsovics (Q) vs A. Zverev (10) – primo turno

D. Altmaier vs A. Fils – primo turno

U. Humbert vs M. Giron (Q) – primo turno

G. Monfils (PR) vs F. Cerundolo – primo turno

non prima delle 19.30 R. Safiullin (Q) vs C. Alcaraz (2) – secondo turno

Y. Nishioka vs A. Rublev (5) – secondo turno

CAMPO 1 (dalle 11.00)

D. Lajovic (LL) vs B. Bonzi (WC) – primo turno

S. Korda vs H. Hurkacz (11) – primo turno

F. Auger-Aliassime vs J-L. Struff – primo turno

non prima delle 16.00 T. Griekspoor-A. Davidovich Fokina – secondo turno

K. Khachanov (16) vs L. Djere – secondo turno

A. Bublik vs N. Jarry – secondo turno

CAMPO 2 (dalle 11.00)

M. Kemcanovic vs T. M. Etcheverry – primo turno

J. J. Wolf (Q) vs M. McDonald

non prima delle 14.00 J. Sinner/S. Wawrinka vs N. Djokovic/M. Kecmanovic – primo turno doppio

M. Melo/A. Zverev vs N. Lammons/J. Withrow – primo turno doppio

S. Doumbia/F. Reboul (WC) vs A. Fils/R. Gasquet (WC) – primo turno doppio

Foto: Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer