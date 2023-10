Calcio, vittoria pazzesca del Cagliari: da 0-3 a 4-3 contro il Frosinone e primo successo stagionale in Serie A

Partita pazza all’Unipol Domus nel lunch match della decima giornata della Serie A 2023-2024 di calcio. Il Cagliari va sotto di tre gol contro il Frosinone (doppietta di Matias Soule e rete di Marco Brescianini), ma poi reagisce e riesce incredibilmente a ribaltare il match dal 72′ in poi con un timbro a testa per Gaetano Orsitanio (72′) e Antoine Makoumbou (76′) e una doppietta di Leonardo Pavoletti tra il 90+4′ e il 90+7′. Finisce dunque 4-3 per la squadra di casa, dopo mille emozioni, tra cui anche un rigore sbagliato da Marco Mancosu al 30′ sullo 0-1. Per il Cagliari questo è il primo successo stagionale in Serie A: ora i ragazzi di Claudio Ranieri sono dunque diciannovesimi con 6 punti (gli stessi dell’Udinese, diciottesimo). Resta invece in dodicesima posizione a quota 12 il gruppo di Eusebio Di Francesco.

La partita è subito accesa: ci sono occasioni da una parte e dall’altra, poi al 23′ il Frosinone passa in vantaggio con Soulé che non sbaglia a tu per tu con Scuffet dopo un pessimo disimpegno difensivo di Dossena. Il Cagliari non ci sta e si butta in attacco: al 28′ Turati è bravo a respingere il colpo di testa di Goldaniga e subito dopo arriva il rigore per la squadra sarda per un tocco di mano di Soulè. Sul dischetto si presenta Mancosu, che però non è lucido e colpisce la traversa.

Il rigore sbagliato fa male al Cagliari, che perde fiducia e la conseguenza è il 2-0 del Frosinone al 37′ con il solito Soulé: l’argentino riceve ancora una volta da Renier (autore anche del primo assist), vince la sfida con Dossena e batte nuovamente Scuffet con un destro rasoterra. Nei minuti finali del primo tempo il Cagliari va vicino all’1-2 prima con Jankto e poi con Mancosu, che colpisce il palo, ma il gol non arriva e si arriva dunque all’intervallo con il Frosinone avanti per 2-0.

Il secondo tempo si apre con il 3-0 degli ospiti con Brescianini: il centrocampista scuola Milan entra in area dopo un doppio passo e con un colpo da biliardo trafigge Scuffet. Potrebbe essere il colpo del ko per il Cagliari, ma così non è, perché i ragazzi di Ranieri non si arrendono e, dopo la girandola di cambi da una parte e dall’altra, trovano clamorosamente due reti tra il 72′ e il 76′ con Oristanio e Makoumbou (da segnalare sul primo goal un errore di Renier e sul secondo una leggerezza di Brescianini). L’1-2 carica la squadra sarda, che con il supporto del pubblico continua ad attaccare. Al 79′ arriva un rigore, poi tolto dopo il consulto con il Var, e successivamente succede l’incredibile nel recupero tra il 94′ e il 97′: Pavoletti sale in cattedra e con una bellissima rete di testa e con un gol da vero bomber regala il 4-3 ai compagni e dunque anche la prima vittoria.

